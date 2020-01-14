تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين قطعوا عدة طرق في بيروت بالإطارات المشتعلة ومنعوا مرور السيارات وأقاموا الحواجز الحديدية في الطرقات كما اعتصم بعضهم أمام مدخل الواردات التابع لوزارة المالية اللبنانية وسط العاصمة.

وكان محتجون قطعوا ليل أمس طريق الرينغ والشفرولية والمدينة الرياضية وسط بيروت وعمل الجيش اللبناني على فتح بعضها فيما أقدم محتجون في زحلة صباحا على قطع طرق في البقاع في مستديرة زحلة ومفرق جديتا العالي وسعدنايل وتعلبايا.

وفي صيدا تم إقفال بوابات شركة الكهرباء والمياه ومركز أوجيرو فيما أعلن المحتجون أن اليوم هو “يوم غضب وإضراب عام” وعمدوا إلى إغلاق ساحة إيليا وإقفال طرقات فتح الجيش بعضها بعد صدامات كما قطعوا معظم الطرق الداخلية في طرابلس بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة.

كما قطع المحتجون الطريق المؤدي من بيروت الى الشمال عبر جونية بالإطارات المشتعلة وكذلك بعض الطرقات الرئيسية في الكورة وعكار وحلبا.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.