الذهب ينزل لأدنى مستوى في أسبوعين

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو اسبوعين اليوم إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية صباحا 6ر0 بالمئة إلى 84ر1538 دولارا للأوقية “الأونصة” وفي وقت سابق من الجلسة لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من الشهر الجاري عند 75ر1535 دولارا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 بالمئة إلى 70ر1539 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 78ر17 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 92ر2129 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 01ر968 دولارا.