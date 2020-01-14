برشلونة يقيل فالفيردي رسمياً ويعين سيتيين بديلاً

برشلونة-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين خلفاً له حتى صيف 2022.

وذكر برشلونة في بيان أنه تم “التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول”.

وأضاف البيان.. “توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى الـ 30 من حزيران 2022” على أن يعقد مؤتمراً صحفياً غداً للتوقيع على العقد.

وتأتي إطاحة برشلونة بفالفيردي بعد الهزيمة 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وبعد حملة كبيرة من جماهير النادي التي طالبت برحيله بعد عدد من الهزائم “التاريخية” أبرزها خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة صفر-4 الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا وقبلها بعام أمام روما بنتيجة صفر-3 في البطولة نفسها.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن سيتيين لا يملك خبرة تدريبية بالأندية الكبرى حيث سبق له تدريب بيتيس ولاس بالماس وأندية إسبانية في الدرجات الدنيا لكنه اشتهر بلعبه أسلوباً هجومياً جذاباً مشابهاً لأسلوب لعب برشلونة.

وأشارت صحف إسبانية إن عدداً من المدربين رفضوا مهمة تولي تدريب برشلونة الآن وأبرزهم أسطورة الفريق السابق تشافي هيرنانديز ومدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان.