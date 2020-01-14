عرض فيلم ظلال الأجداد المنسية للمخرج الأرميني بارادجانوف في صالة زوايا

دمشق-سانا

جاء الفيلم السينمائي ظلال الأجداد للمخرج الأرميني سيرجي بارادجانوف كافتتاحية لعروض النادي السينمائي في صالة زوايا بدمشق مساء اليوم.

استضاف العرض المخرج السينمائي محمد ملص ليتحدث للحضور عن ظلال الأجداد مبيناً أن بارادجانوف من أهم عباقرة السينما في القرن العشرين فهو قامة فنية مولعة “لدرحة الجنون” بإبداعها الذي شمل أكثر من صعيد لافتاً إلى أنه كان يجيد العربية فوالدته من حلب.

وبين ملص أن فيلم ظلال الأجداد من أبرز الإنتاجات السينمائية السوفييتية لعام 1964 وحاز جوائز عدة لأنه استطاع تحويل أساطير الحب في جبال الكاربات بين جورجيا وأرمينيا إلى ما يشبه الأساطير والملاحم الشعبية ملونا إياها بأسلوب قريب من الشعر من خلال قصة حب تراجيدية ترصد فيها حركة الكاميرا التفاصيل اليومية.

سليم صباغ مؤسس نادي السينما لفت إلى أن النادي يحاول المساهمة بإحياء الفن السابع من خلال عرض أفلام كان لها بصمة عالمية ومناقشتها مع الجمهور بحضور قامات مهمة في الإخراج السينمائي كمحمد ملص وفتح باب المناقشة مع الجمهور في نهاية العرض.

بلال أحمد