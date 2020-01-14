فرقة (أيام زمان) تحيي أمسية موسيقا شرقية بدار الأسد

دمشق-سانا

أمسية موسيقية شرقية آلية أحيتها فرقة “أيام زمان” بقيادة الموسيقي عمار يونس تميزت بالمقطوعات الموسيقية لأغاني طربية قديمة وتراثية استضافتها القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمن برنامج الأمسية عزف مقطوعات غنائية للموسيقارين رياض السنباطي “بلد المحبوب” ومحمد عبد الوهاب “مضناك جفاه مرقده” و”يا مسافر وحدك” و”يا أعز وأغلى وأطيب قلب” للملحن محمد علي سليمان.

ومن المقطوعات التي قدمتها الفرقة خلال الأمسية بعتلك يا حبيب الروح لزياد الرحباني و”لونغا سبوخ” ألحان سبوخ أفندي و”رسالة من تحت الماء” للملحن محمد الموجي كما أفردت الفرقة للتراث مقطوعات وارتجالات فلكلورية وميدلي “مزيج غنائي” لأم كلثوم.

وتضم فرقة أيام زمان عازف الناي والكوله إبراهيم كدر وعازف تشيللو “محمد نامق” وعازف العود “كمال سكيكر” وعازف الأكورديون “وسام الشاعر” وعازف القانون “حكم خالد” وعازفي الإيقاع “سائر حديد وويليم وطفة”.

رشا محفوض