بكين تجدد معارضتها سياسة العقوبات الأحادية التي تنتهجها واشنطن

بكين-سانا

جددت الصين اليوم معارضتها سياسة العقوبات الأحادية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الدول وطالبت بوقف استهداف شركاتها المرتبطة بعلاقات مع إيران مؤكدة أنها ستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة بكل حزم.

ونقلت شينخوا عن قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية قوله اليوم إن الصين تعتقد بأن فرض العقوبات أو التهديد بها لن يساعد في تسوية القضايا وان الصين تتمسك دوما بمبدأ ضرورة تسوية القضايا العالقة بين الدول وفقا لمبادئء وأغراض ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وهذه الخلافات يتعين تسويتها بشكل مناسب من خلال الوسائل السلمية التي تشمل الحوار والتشاور.

وخلال مؤتمر صحفي أكد قنغ تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران التي تشمل كيانات صينية أن الصين تدعو كل الأطراف لاحترام الحقيقة والالتزام بمبدأ التسوية السياسية واتخاذ خطوات عملية لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والحماية المشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن لدى الصين تعاونا وديا ومتبادل المنفعة مع إيران في إطار القانون الدولي منذ فترة طويلة وهو التعاون الذي لا يقوض مصالح الأطراف الثالثة ويتعين احترامه وحمايته.