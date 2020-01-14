منصور يدعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية

نيويورك-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحيلولة دون تنفيذ مخططاته الاستيطانية الرامية إلى ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

وفي رسالة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أوردتها وكالة وفا اليوم لفت منصور إلى أن ما جاء في التصريحات الإسرائيلية والأميركية حول الخطط غير القانونية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يمثل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال منصور: منذ بداية عام 2020 تواصل سلطات الاحتلال الاتجاهات التدميرية نفسها كما في عام 2019 حيث صعدت من عملياتها الاستيطانية بهدف ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك خطير للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة التي لا حصر لها بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد منصور على ضرورة وضع حد لإفلات كيان الاحتلال من العقاب وردع انتهاكاته وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.