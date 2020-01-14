العماد أيوب يقدم وسام بطل الجمهورية الممنوح من الرئيس الأسد للشهيد سليماني لوزير الدفاع الإيراني

طهران-سانا

قدم العماد علي أيوب وزير الدفاع وسام بطل الجمهورية العربية السورية الذي منحه السيد الرئيس بشار الأسد للشهيد الفريق قاسم سليماني لوزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي.

وتحدث العماد أيوب خلال اجتماع ثنائي مع العميد حاتمي في طهران عن مناقب الشهيد الفريق سليماني وأشاد بتضحياته الجسام ودوره ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في مكافحة الإرهاب مشيراً إلى أن اسمه سيبقى مخلداً في ذاكرة التاريخ.

بدوره أعرب حاتمي عن الشكر والتقدير لتعاطف كبار المسؤولين السوريين مع إيران حكومة وشعباً باستشهاد الفريق سليماني مؤكداً أن طريق المقاومة سيبقى متواصلاً وأنه لولا تضحيات أبطال جبهة المقاومة ومنها القوات المسلحة السورية لكان تنظيم “داعش” الإرهابي استولى على أماكن واسعة في المنطقة.

كما جدد العميد حاتمي التأكيد على أن إيران تقف إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار كما وقفت معها في مرحلة الحرب على الإرهاب.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود.