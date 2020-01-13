طهران تدين تصريحات المسؤولين البريطانيين حول اغتيال سليماني

طهران-سانا

جددت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها بشدة التصريحات “المرفوضة والعبثية” الصادرة عن المسؤولين البريطانيين حول اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “تصريحات رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع للنظام البريطاني تعد بمثابة المواكبة والمشاركة في هذا العمل الإرهابي

الأمريكي” مؤكدة أن صدور أي خطأ جديد من قبل بريطانيا سيواجه برد شديد وإن تداعياته ستقع على عاتق الحكومة البريطانية.

من جهة أخرى أكد البيان أن وجود السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكيير في تجمع داخلي يعد “تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد ويتعارض مع المبادئ السائدة على صعيد العلاقات الدبلوماسية ويعزز شبهة مشاركة بلاده في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة للإدارة الأمريكية”.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت أمس ماكيير احتجاجا على مشاركته في تجمع غير قانوني أمام جامعة أمير كبير وسط طهران أول من أمس في وقت جرت فيه احتجاجات شعبية أمام السفارة البريطانية تنديدا بسياسات لندن العدائية ضد إيران.