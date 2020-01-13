مؤسسة مياه اللاذقية : قطع مياه الشرب عن بعض الأبنية في حي سقوبين لمعالجة تسرب مياه الصرف الصحي

اللاذقية-سانا

اتخذت مؤسسة مياه الشرب باللاذقية إجراءات عاجلة قطعت بموجبها التغذية بمياه الشرب عن أربعة أبنية سكنية في حي سقوبين باللاذقية وعزلها عن الشبكة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشبكة.

مدير المؤسسة المهندس منذر دويبة ذكر لـ سانا أن المؤسسة علمت بوجود رائحة بمياه الشرب في إحدى الشقق بمنطقة سقوبين فتم توجه طاقم فني من المخبر والوحدة المختصة لمعاينة الحالة تبين على إثرها وجود مجرور صرف صحي للبناء مخرب ما أدى إلى تسرب الصرف الصحي إلى تفريعة البناء واختلاطها بمياه الشرب بأربعة أبنية قريبة.

وأشار المهندس دويبة إلى أنه تم على الفور قطع خط المياه المغذي لهذه الأبنية والبدء باستبدال الخط كليا مع تفريعات الأبنية المتضررة مؤكدا أن الضرر محصور بهذه الأبنية التي تم عزلها.

ولفت إلى أنه سيتم تزويد هذه الأبنية بمياه الشرب عبر صهاريج المؤسسة لحين الانتهاء من المعالجة وإصلاح خط الصرف الصحي.