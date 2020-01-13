مدللي: لبنان سدد مستحقاته المالية لدى الأمم المتحدة

بيروت-سانا

أعلنت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي أن لبنان سدد مستحقاته المالية لدى المنظمة الدولية.

وقالت مدللي في تصريح اليوم “لبنان دفع مستحقاته التي تأخرت بضعة أيام بسبب الوضع الحالي في لبنان وكل شيء عاد إلى طبيعته”، مؤكدة أن لبنان لم يعد خاضعا للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها.