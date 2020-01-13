ضبط لحوم فروج فاسدة في دير الزور

دير الزور- سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم 12 ضبطا تموينيا بحق الفعاليات التجارية المخالفة وذلك خلال جولاتها على الأسواق.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن دوريات حماية المستهلك نظمت 12 ضبطا تموينيا في أسواق مدينة دير الزور حيث ضبطت كمية 275 كغ من لحم الفروج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري موجودة في محلي بيع فروج .

ولفت الهزاع إلى أنه تمت مصادرة كمية 125 كغ من الفروج الفاسد واردة من خارج المحافظة ومصادرة 150 كغ من لحم الفروج المفروم في محل آخر حيث يعمد صاحب المحل إلى فرم الفروج مع الجلود وحواصل الطيور وبيعها على أنها لحم فروج مفروم وتم تنظيم ضبطين تموينيين بحق المخالفين وإحالتهما موجوداً للقضاء وإتلاف الكميات المصادرة.

وأضاف الهزاع أن الضبوط شملت أيضاً بيع الخبز التمويني” بالعدد” من دون وزنها ونقص بوزن ربطات الخبز التمويني وتقاضي أجور نقل زائدة بالسرفيس إضافة إلى تنظيم سبعة ضبوط عدم الإعلان عن أسعار.