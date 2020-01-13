الترخيص لخمسة مشروعات سياحية جديدة في السويداء بكلفة 900 مليون ليرة

السويداء-سانا

مع مطلع العام الجاري أصدرت مديرية سياحة السويداء رخص تأهيل وتوظيف سياحي لخمسة مشروعات سياحية جديدة بكلفة تبلغ نحو 900 مليون ليرة.

مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أوضح في تصريح لـ سانا سياحة ومجتمع أن المشروعات الجديدة تشمل أربعة مطاعم سياحية من سوية نجمتين تم منحها رخص التأهيل السياحي بكلفة إجمالية بلغت نحو 600 مليون ليرة وتؤمن نحو 50 فرصة عمل لأصحاب الخبرات وخريجي المعاهد الفندقية.

وأشار العربيد إلى أن المشروعات تستهدف أيضاً إقامة مركز تدريب سياحي وفندقي في مدينة السويداء تم منحه رخصة توظيف سياحي باختصاص “مطعم ومطبخ علوم سياحية” وبطاقة استيعابية تبلغ 194 طالباً وطالبة ويضم 9 قاعات دراسية ومخبر حاسوب وركن مكتبة وأنشطة وكافتيريا وخدمات طلابية ومطعما تدريبيا بكلفة تبلغ نحو 300 مليون ليرة.

ولفت العربيد إلى أن محافظة السويداء شهدت ارتفاعاً في وتيرة الحركة الاستثمارية السياحية خلال العام الماضي حيث وصل عدد المشروعات التي تم منحها رخص الإشادة والتأهيل السياحي إلى 11 مشروعاً بكلفة تجاوزت 4 مليارات ليرة وتؤمن نحو 400 فرصة عمل.

وتشمل المشروعات السياحية المرخصة مطعماً من الدرجة الأولى ثلاث نجوم في بلدة أم الزيتون بكلفة مليار ليرة ووحدات مبيت “فيلات” مفروشة من الدرجة الأولى ثلاث نجوم على طريق السويداء-قنوات بكلفة 700 مليون ليرة ومطعماً وكافيتريا ومسبحاً من سوية نجمتين في قرية حبران بكلفة 528 مليون ليرة ومطعماً من مستوى نجمتين على طريق قنوات السويداء بكلفة 400 مليون ليرة ومطعماً ومسبحاً ومتنزهاً على الطريق بين صلخد وعرمان بكلفة 250 مليون ليرة ومنتزهاً عائلياً ومسبحاً من سوية نجمتين على الطريق بين قنوات وعتيل بكلفة 150 مليون ليرة ومسبحاً من الدرجة الثانية على الطريق بين سهوة بلاطة والكفر بكلفة 150 مليون ليرة ومطعم وجبات سريعة من مستوى نجمتين على الشارع المحوري بالسويداء بكلفة 125 مليون ليرة و ثلاث منشآت إطعام من مستوى نجمتين على طريق السويداء قنوات بكلفة 700/ مليون ليرة .

يشار إلى أن عدد المشروعات السياحية التي هي قيد التنفيذ في المحافظة بلغ 36 مشروعاً بقيمة 30 مليارا و300 مليون ليرة وذلك بموجب القيم المالية الاستثمارية المعتمدة من قبل وزارة السياحة لعام 2009 فيما تتجاوز قيمة المشروعات السياحية قيد التأهيل والترخيص والتوظيف 21 مليار ليرة.

تقرير.. سهيل حاطوم