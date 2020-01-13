مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة في محيط مهبط جب رملة بريف حماة

حماة-سانا

أسقطت مضادات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة تم إطلاقها من قبل الإرهابيين باتجاه محيط مهبط جب رملة بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن المضادات الأرضية للجيش وبعد عمليات متابعة ورصد تصدت مساء اليوم لطائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون من مناطق انتشارهم بريف إدلب باتجاه محيط مهبط جب رملة شمال غرب مدينة مصياف بريف حماة وأسقطتها.

وتصدت مضادات الجيش العربي السوري في الاسابيع الماضية للعديد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة واسقطت معظمها ومنعتها من تنفيذ اعتداءاتها.