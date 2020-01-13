مركز القياس والتقويم: 29 شباط القادم امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد دورة شباط 2020 يوم السبت 29-2-2020 الساعة الحادية عشرة صباحاً ولمدة ساعتين لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية (برمجيات وشبكات وذكاء صنعي) في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج.

وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يخضع للامتحان جميع طلاب كليات الهندسة المعلوماتية في الجامعات الحكومية والخاصة الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2019 ويتقدم الطلاب الموجودون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلى امتحان المعلوماتية الموحد في أماكن إقامتهم المؤقتة عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في “دبي والرياض وجدة والبحرين واسطنبول والقاهرة وأربيل وسلطنة عمان والكويت وبيروت وألمانيا”.

ولفت المركز إلى أن نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة يعد شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا.

وأشار المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 19-1-2020 ولغاية يوم الاثنين 3-2-2020 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 5 آلاف ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و3 آلاف ليرة لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بالمركز.

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