المدارس في درعا تتحول لحدائق خضراء بسواعد طلابها

درعا-سانا

بهدف تعزيز الوعي والثقافة البيئية في المدارس والتشجيع على اتباع ممارسات صديقة للبيئة أطلق فرع درعا لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة حملة لتجميل عدد من مدارس مدينة درعا وزراعة الأشجار داخلها لتحويلها إلى حدائق خضراء.

الحملة التي بدأت من الثانوية التجارية للبنين وتستمر لمدة شهر بمشاركة عدد من طلاب المدارس المستهدفة تتم بالتعاون بين المنظمة ومديريتي التربية والزراعة.

أمينة فرع شبيبة درعا ردينة العازر بينت لـ سانا-سياحة ومجتمع أن الحملة ستشمل نحو 17 مدرسة في مدينة درعا من أجل زيادة الوعي البيئي وإبقاء المدارس جميلة خضراء بسواعد شبابها لافتة إلى أهمية الحملات التطوعية الشبابية في الحفاظ على الغطاء النباتي ومنوهة بزيادة أعداد المتطوعين للمشاركة في حملات التشجير.

من جانبه رأى امين رابطة المدينة التابعة لفرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة ضياء الدين السعيد أن الحملات تكرس عند الشباب ثقافة العمل التطوعي كما تشجع المجتمع المحلي على مؤازرة الجهود الحكومية من أجل المحافظة على بيئة خضراء والمساهمة في تجميل المدينة.

بدورها بينت وسام الشحادات رئيسة دائرة المشاتل الزراعية بمديرية الزراعة أن هذه الحملة تتزامن مع حملة مديرية الزراعة التي أطلقتها بمناسبة عيد الشجرة التي تشمل أيضاً تشجيراً للطريق الدولي بين درعا ودمشق اعتباراً من جسر ازرع حتى مركز نصيب الحدودي وجانبي الطرقات ومداخل المدن من خلال زراعة 10 آلاف غرسة حراجية لافتة إلى أن المديرية عبر كوادرها ستقوم بزراعة الأشجار الحراجية في المواقع التي تعرضت للعبث والتحطيب والحرائق وفق خطة مدروسة.

الطلاب تعلموا كما تقول الطالبة نور عقاد كيفية تطوير حدائقهم الخاصة مشيرة إلى أنهم قاموا بإعداد الأرض للزراعة وتنظيفها وباتوا يعرفون كيفية الحفاظ على الأشجار ورعايتها.

قاسم المقداد

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