باكستان.. إلغاء الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق برويز مشرف

إسلام أباد-سانا

ألغى القضاء الباكستاني اليوم الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق رئيس البلاد الأسبق برويز مشرف مشيراً إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم غير دستورية.

ونقلت (أ ف ب) عن المدعي العام المكلف بالقضية اشتياق خان قوله اليوم “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية لذلك تم إلغاء الحكم بكامله”.

بدوره أكد محامي مشرف للصحفيين أمام المحكمة أن القضاء “ألغى كل شيء”.

ويمكن أن تقرر النيابة العامة ملاحقة مشرف من جديد حيث لا يزال متهماً في قضايا أخرى.

وكانت محكمة خاصة قد حكمت في الـ 17 من كانون الأول الماضي غيابيا بالإعدام على مشرف بتهمة الخيانة العظمى لإعلانه حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.

وسارع المدعي العام أنور منصور خان الذي عينته الحكومة حينذاك للإعلان أن حكماً من هذا النوع هو غير دستوري وغير أخلاقي وغير قانوني وسيتم الطعن فيه.

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