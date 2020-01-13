دراسة: فوائد مشاهدة فيلم في السينما تضاهي التمارين الرياضية الخفيفة

لندن-سانا

اعتبرت دراسة بريطانية أن مشاهدة فيلم في السينما قد يكون مفيداً للصحة تماماً مثل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن أن الجسم يتفاعل وينشط عندما يصبح الدماغ منغمساً في الفيلم وأن فترة التركيز الطويلة هذه لها أيضاً فوائد للعقل حيث يدعم التركيز والذاكرة.

ولفتت الدراسة إلى أن معدل ضربات القلب ترتفع خلال مشاهدة الفيلم مثلما يحدث خلال أداء التمارين الرياضية الخفيفة.

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