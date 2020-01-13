وضع مدرسة للتعليم الأساسي في عربين بالخدمة بعد تأهيلها وإصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب

ريف دمشق-سانا

وضعت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة سيد قريش للتعليم الأساسي في مدينة عربين بالخدمة اليوم بعد صيانتها وإعادة تأهيلها وإصلاح الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أشار في تصريح لمندوبة سانا إلى أنه تم تزويد المدرسة بكافة مستلزمات العملية التعليمية من مقاعد وطاولات وخزن لتتم انطلاقتها مع الفصل الدراسي الثاني لافتا إلى أن عدد المدارس التي تم تأهيلها خلال العام الماضي بلغ 279 مدرسة وستنهي المديرية عام 2020 ترميم وتأهيل كافة المدارس التي تضررت جراء الإرهاب ليتم وضعها بالخدمة.

من جانبه خالد مهاوش مدير المدرسة أوضح أن المدرسة تعمل بدوامين وتستوعب 2000 طالب وطالبة ستعود للعمل اعتبارا من صباح غد كما كانت قبل الحرب منوها بدعم وزارة التربية وجهود الأهالي لإعادة إعمار مدينتهم.

بدوره رئيس مجلس مدينة عربين المهندس راتب شحرور لفت إلى التعاون الكبير بين الأهالي والمحافظة لتخديم بلدتهم بما ينعكس إيجابا عليهم لاسيما تأهيل وصيانة وترميم المدارس.

وأشار أنور الشيخ قويدر أحد الأهالي المساهمين في إعادة تأهيل المدرسة إلى أنه بعد تحرير المدينة من رجس الإرهاب كان لا بد من إعادة الإعمار بأيدي أبنائها لاسيما صروح العلم التي ترسم مستقبل أبناء الوطن.

وبين محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم في تصريح للصحفيين أن العمل جار لزيادة أعداد المدارس المؤهلة بريف دمشق حيث تم الانتهاء من أعمال تأهيل وترميم عشر مدارس في عربين فيما سيتم وضع سبع مدارس بالخدمة قريبا مؤكدا أهمية دور المجتمع الأهلي في ذلك باعتباره شريكا أساسيا في إعادة تأهيل وترميم ما دمره الإرهاب.

حضر الافتتاح أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى وعدد من المديرين والمعنيين بالمحافظة وفعاليات أهلية واقتصادية وشعبية.

سكينة محمد