تربية درعا تدخل مدرستين بالخدمة بعد ترميمهما

درعا-سانا

أدخلت مديرية التربية بدرعا خلال الفصل الدراسي الثاني مدرستين جديدتين في الخدمة بعد انتهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في المديرية نايف الشرع أشار في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المدرستين هما ثانويتا الكتيبة والتجارية بمدينة درعا مبينا أن الترميم وإعادة التأهيل تم عن طريق المجتمع المحلي في الكتيبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنسبة للثانوية التجارية.

وبين الشرع أن المديرية تنفذ خطة سنوية للترميم والصيانة تم خلالها إعادة عشرات المدارس للخدمة.

وأعادت مديرية تربية درعا مطلع العام الدراسي 11 مدرسة للخدمة بعد إعادة تأهيلها توزعت في عتمان 2 والشيخ مسكين 3 والحراك 2 وبصر الحرير 2 ومدينة درعا 1 ونامر 1.