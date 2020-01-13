الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يؤكد تحديه للمحكمة الجنائية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين رغم إعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وتصعيد إجراءاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة تؤكد تحدي سلطات الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمه.

وأوضحت الخارجية أن استمرار انتهاكات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى وعمليات الاعتقال والتطهير العرقي المتواصلة في الأغوار واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات بهدف توسيع الاستيطان واستمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة الفلسطينيين الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية جميعها جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت الخارجية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت في العشرين من الشهر الماضي انتهاء مرحلة الدراسة الأولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي وصف الفلسطينيون تلك الخطوة بالتاريخية والأولى من نوعها التي تمهد لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها.