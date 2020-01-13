البرلمان الأبخازي يصدق على استقالة خادجيمبا

سوخومي-سانا

صدق برلمان أبخازيا على استقالة الرئيس راؤول خادجيمبا خلال جلسة طارئة عقدها اليوم في العاصمة سوخومي.

وحضر جلسة البرلمان 34 نائبا من أصل 35 ووافق على الاستقالة 32 نائبا بينما عارضها نائبان فقط في اقتراع سري.

وعين البرلمان خلال جلسته رئيس الوزراء فاليري بغانبو قائما بأعمال رئيس الجمهورية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها حددت يوم 22 من آذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وكان خادجيمبا الذي قدم استقالته أمس تولى في تشرين الأول الماضي بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها في الـ 8 من أيلول على 4ر47 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 2ر46 بالمئة لمنافسه رئيس حزب متساخارا المعارض الخاس كفيتسينيا.

وشهدت العاصمة الأبخازية مؤخرا مظاهرات احتجاجية على عمل القضاء في أبخازيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وللمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد في البلاد.