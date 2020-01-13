ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي.. خروج عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى قراهم المحررة

الإثنين / 13 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لحود: تحرير الأسير المقت من سجون الاحتلال سجل علامة مضيئة
2020-01-13
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
2020-01-13
وفد حكومي برئاسة المهندس خميس يصل طهران لتقديم واجب العزاء باستشهاد الفريق سليماني
2020-01-12
لقاء تضامني في مصر يؤكد الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية
2020-01-11
بوتين يؤكد أن نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا أمر بالغ الخطورة
2020-01-11
زاسبيكين: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير
2020-01-11
الجعفري: تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على شعبها-فيديو
2020-01-10
محليات
خط إنتاج جديد للخبز بطاقة 740 كغ في الساعة بمخبز درعا الأول
2020-01-13
ارتفاع بدرجات الحرارة نهاراً وتحذير من تشكل الجليد والضباب ليلاً في بعض المناطق
2020-01-13
إطلاق خدمة التأمين الإلزامي للسيارات في مركز خدمة المواطن باللاذقية
2020-01-13
مجلس الوزراء: توزيع المواد الأساسية المدعومة عبر بطاقة الخدمات الذكية شباط القادم.. إقرار استراتيجية تطوير قطاع النقل
2020-01-12
33 ألف سيدة تجري فحوص الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.. نسبة الإصابة أقل من 1 %
2020-01-12
القيادة العامة للجيش تقيم حفلاً تأبينياً للشهيد الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
2020-01-12
ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من الخبز معدة للاستخدام كأعلاف
2020-01-12
رياضة
النواعير يتصدر بطولة تجمع كرة اليد للناشئين باللاذقية
2020-01-13
يوفنتوس ينفرد بالصدارة بالفوز على روما 2-1
2020-01-13
ريال مدريد يحرز كأس السوبر بفوزه على أتكلتيو بركلات الترجيح
2020-01-12
مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-01-12
فوز ثمين للأولمبي السوري على نظيره الياباني في كأس آسيا
2020-01-12
الصربي ديوكوفيتش يقود بلاده للفوز بكأس المحترفين للتنس
2020-01-12
منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020
2020-01-12
اقتصاد
الحسكة.. تسويق 57 ألف طن من القطن إلى المحالج حتى تاريخه
2020-01-13
تشميل عشرة مشروعات استثمارية بكلفة مليارين و440 مليونا بالسويداء خلال العام الماضي
2020-01-13
استقرار أسعار النفط
2020-01-13
تراجع أسعار الذهب
2020-01-13
العقاري: تسليم 100 صراف جديد للفروع والمكاتب بالمحافظات والبدء بتركيبها
2020-01-12
منشأة دواجن السويداء تفتح باب بيع الدجاج البياض للمواطنين بأسعار رمزية
2020-01-12
مساعدات بقيمة 3 ملايين دولار لـ 13 ألف أسرة ريفية في ست محافظات من أكساد
2020-01-12
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مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
استطلاع للرأي: 56 % من الأمريكيين يعارضون سياسة ترامب تجاه إيران
إقامة 3 ممرات إنسانية في أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى المناطق المحررة
الحسكة.. تسويق 57 ألف طن من القطن إلى المحالج حتى تاريخه
خروج عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى قراهم المحررة من الإرهاب عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي
ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي.. خروج عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى قراهم المحررة
2020-01-13
ممر الحاضر بريف حلب
2020-01-13
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