إصابة 4 أشخاص في حادثة طعن بمدينة مانشستر البريطانية

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم إصابة أربعة أشخاص في حادثة طعن بمدينة مانشستر شمال غرب بريطانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن شرطة المدينة قولها في بيان اليوم على حسابها في تويتر “تلقت الشرطة بلاغا بتعرض عدد من الأشخاص للطعن في ماركت ستريت بالمدينة أمس ما تسبب بإصابة أربعة اشخاص وقامت باعتقال شخص يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بالهجوم”.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع الحادث على أنه عرضي ولا يشكل أي تهديد كبير.

وأعلن في تشرين الثاني الماضي مقتل شخصين جراء هجوم بالسكين تعرض له عدد من الأشخاص من قبل رجل عند جسر لندن وسط العاصمة البريطانية فيما قتلت الشرطة المهاجم.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency