خروج عشرات المواطنين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى قراهم المحررة من الإرهاب عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي

حلب-سانا

خرج العشرات من المواطنين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي قادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية تمهيدا لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن ممر الحاضر الذي تم افتتاحه اليوم بإشراف الجيش العربي السوري لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين شهد عودة العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء حيث تم استقبالهم من الجهات المعنية وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين ريثما يتم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش من الإرهاب.

وجهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش خلال السنوات السابقة ممرات إنسانية في عدد من المناطق على امتداد جغرافيا الوطن وأمنت خروج مئات آلاف المدنيين منها حفاظا على حياتهم وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة قبل إعادتهم إلى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق بفضل بطولات الجيش وتأمين البنى الأساسية فيها.