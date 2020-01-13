النواعير يتصدر بطولة تجمع كرة اليد للناشئين باللاذقية

اللاذقية-سانا

تصدر فريق النواعير بطولة تجمع كرة اليد للناشئين باللاذقية التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية بمشاركة 13 فريقا مثلوا معظم المحافظات.

وتصدر النواعير الترتيب برصيد 14 نقطة حصدها من سبعة انتصارات جاءت على فرق الطليعة بـ 32-29 هدفا وعلى الكرامة بـ 23-9 أهداف وعلى الجزيرة بـ 29-12 هدفا وعلى دير عطية بـ 32-20 هدفا وعلى دوما بـ 39-22 هدفا وعلى القلعة بـ 37-22 هدفا وعلى القنيطرة بـ 24-6 أهداف.

مدرب النواعير عزام القصاب قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي إن تصدر فريقه لبطولة التجمع دون أي خسارة كان ثمرة الجهود الكبيرة للاعبي الفريق أثناء فترة التحضيرات متوقعا أن ينافس الفريق بقوة في التجمع الثاني الذي سيقيمه اتحاد اللعبة لاحقا.

وقسمت الفرق المشاركة بالبطولة لمجموعتين ضمت الأولى النواعير والجيش والاتحاد والشعلة والدريكيش واليقظة والثانية الطليعة ودير عطية والقنيطرة والقلعة والكرامة ودوما والجزيرة.