مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك

طهران-سانا

عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري تناولت العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وأهم القضايا الثنائية والإقليمية.

وتركزت المباحثات صباح اليوم في القصر الجمهوري بمجمع سعد أباد الثقافي الرئاسي في طهران بمشاركة أعضاء الوفد السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الدفاع العماد علي أيوب والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود على العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وسبل تعزيزها والتحولات الإقليمية والدولية ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وجرت مراسم استقبال رسمية للمهندس خميس والوفد المرافق حيث عزف النشيدان الوطنيان وتم استعراض حرس الشرف.

وكان المهندس خميس وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيرانية على رأس وفد حكومي يضم المعلم وأيوب.

يتبع..