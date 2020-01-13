ريال مدريد يحرز كأس السوبر بفوزه على أتكلتيو بركلات الترجيح

جدة-سانا

أحرز ريال مدريد لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد بالفوز على غريمه في العاصمة أتلتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة اليوم.

وبهذه النتيجة توج ريال مدريد للمرة 11 بطلاً لكأس السوبر الإسبانية التي كانت المباراة الافتتاحية في الموسم في المعتاد بين بطلي الدوري والكأس.

وسجل سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريغو جويش ولوكا مودريتش محاولاتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل لأتلتيكو.

وكان يان أوبلاك حارس أتلتيكو وتيبو كورتوا نظيره في ريال مدريد الأكثر تألقاً في 90 دقيقة شابها الحذر ما أدى للجوء إلى وقت إضافي للمرة الخامسة على التوالي في المباريات النهائية بين غريمي مدريد منذ 2013.

وطرد فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 115 بسبب عرقلة ألفارو موراتا لكن فريق المدرب زين الدين زيدان صمد خلال الدقائق الأخيرة وحافظ على تماسكه في ركلات الترجيح.