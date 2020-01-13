إسبر يكذب تصريحات ترامب حول خطط ايرانية لمهاجمة أربع سفارات

واشنطن-سانا

كذب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول وجود خطط إيرانية لاستهداف أربع سفارات أمريكية مؤكداً “عدم وجود أدلة محددة” من مسؤولي المخابرات الأمريكية على أن إيران كانت تخطط لذلك.

تصريح إسبر يناقض أيضا تصريحاته السابقة ويؤكد زيف وبطلان ادعاءات مسؤولي الإدارة الأمريكية فيما يخص الكثير من القضايا بما فيها المزاعم التي سيقت حول اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما مؤخراً.

وقال إسبر لمحطة سي بي إس التلفزيونية إن تصريحات ترامب لمحطة فوكس نيوز لا تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الاستخبارات الأمريكية قدمت أدلة بشأن الهجوم على سفارات أمريكية قال إسبر “لم أشهد شيئا فيما يتعلق بأربع سفارات”.

بدوره أكد النائب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي وهو عضو بمجموعة الثمانية اليوم أن “المجموعة لم تتلق أي معلومات بشأن هجمات محتملة على أربع سفارات” مشيراً إلى أن المجموعة “لم تناقش في أي إفادة استهداف أربع سفارات تحديدا”.

وكان إسبر صرح في مقابلة أخرى مع شبكة “سي إن إن” إن “الإدارة الأمريكية تلقت معلومات مخابراتية دقيقة ترجح وقوع هجوم واسع النطاق على عدد من السفارات وإن هذه المعلومات لا يمكن أن يطلع عليها سوى مجموعة الثمانية” والتي هي مجموعة من كبار قادة الكونغرس الذين يتم اطلاعهم على المعلومات الحساسة التي لا يمكن لباقي أعضاء الكونغرس الحصول عليها.

وكشفت شبكة “سى ان ان” الإخبارية في وقت سابق أن ترامب أمضى ما وصفته بأنه “أسبوع من خيانة الأمانة” عبر الإدلاء بنحو 15 ادعاء كاذبا خلال الأسبوع الماضي ويضاف الرقم الجديد لأكاذيب ترامب التي بلغت وفق الشبكة نحو 1555 منذ الثامن من تموز الماضي فضلاً عن آلاف الادعاءات غير الصحيحة التي أدلى بها قبل ذلك.