مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر سيتي على مستضيفه أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد فيلا بارك ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف لسيتي ليرفع رصيده إلى 177 هدفاً متقدماً بهدفين على الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق وليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة عبر العصور بجوار فرانك لامبارد.

كما سجل لسيتي اللاعب الجزائري رياض محرز هدفين وهز غابرييل جيسوس الشباك مرة واحدة ليتقدم إلى المركز الثاني فوق ليستر سيتي ويقلص صدارة ليفربول إلى 14 نقطة لكن المتصدر يملك مباراة مؤجلة.

من جهته لم يسدد أستون فيلا الذي تراجع للمركز 18 من بين 20 فريقاً أي كرة على المرمى إلى أن حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها أنور الغازي بنجاح.