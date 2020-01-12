روحاني: وجود القوات الأميركية في المنطقة مصدر التوترات فيها

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحل قضايا المنطقة عبر حكوماتها مشيرا إلى أن اغتيال أميركا الفريق قاسم سليماني ورفاقه ووجود القوات الأميركية في المنطقة أثار التوترات فيها.

ونقلت وكالة فارس عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة “عين الأسد” غرب العراق حيث توجد قوات أميركية أمر قانوني تماماً ويأتي في إطار المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق إيران المشروع بالدفاع عن نفسها مضيفاً أن الأميركيين هم المسؤولون عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة وأثارت غضب شعوبها.

وشدد روحاني على أن إيران ستواصل التحقيقات الشاملة في قضية الطائرة الأوكرانية حتى التوصل إلى النتيجة النهائية وستضع كل ما يتم التوصل إليه بشكل واضح تحت تصرف الرأي العام العالمي.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء السويدي عن تقديره للموقف الإيراني بشأن تحملهم مسؤولية الحادث معلناً استعداد بلاده للمشاركة في التحقيقات والتعاون مع إيران في إطار تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.