ترامب يواصل إطلاق ادعاءات كاذبة

نيويورك-سانا

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق التصريحات والادعاءات الكاذبة حيث كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية أن الأخير أمضى ما وصفته بأنه “أسبوع من خيانة الأمانة” عبر الإدلاء بنحو 15 ادعاء كاذباً.

ويضاف الرقم الجديد لأكاذيب ترامب التي بلغت وفق سي إن إن إلى نحو 1555 منذ الثامن من تموز الماضي يضاف إليها آلاف الادعاءات غير الصحيحة التي أدلى بها قبل ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن الادعاء الكاذب الذي تمت تعريته بشكل كامل كان يتعلق بالانفاق العسكري حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على “المعدات العسكرية” بينما كان مجمل الانفاق العسكري الأمريكي للسنوات الثلاث الأخيرة نحو تريليوني دولار منها 420 ملياراً على شراء المعدات وفقاً لتود هاريسون خبير ميزانية الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وبالتالي فإن ترامب “إما بالغ عن قصد وإما اختلطت عليه الأمور وإما أنه لم يكن يعرف أو لم يهتم بما فيه الكفاية للتحقق من المعلومات”.

وكان تحليل صحفي أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشف في وقت سابق أن ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة خلال 2018 بمعدل يصل إلى 15 كذبة في اليوم.

وبحلول نهاية العام الماضي تراكمت أكاذيب ترامب لتصل إلى أكثر من 7 آلاف و600 كذبة بمتوسط أكثر من 15 كذبة في اليوم وبما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتكشف الاف الاكاذيب التي أطلقها ترامب أنه ضلل الأمريكيين حول القضايا الكبيرة والصغيرة وبالغ بشكل روتيني فيما يصفه بإنجازاته وقوله عكس ما تقوم عليه سياساته والإجراءات التي يتخذها.