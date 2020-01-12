الرئيس الأبخازي يقدم استقالته من منصبه

سوخومي-سانا

أعلن رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا اليوم استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة إنترفاكس الروسية أكد خادجيمبا نبأ استقالته مشيراً إلى أن “الأيام القادمة ستكشف فيما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة”.

وكان خادجيمبا تولى في تشرين الأول الماضي بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها في الـ 8 من أيلول على 47،4 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 46،2 بالمئة لمنافسه رئيس حزب متساخارا المعارض ألخاس كفيتسينيا.

نائب الرئيس أصلان بارتسيتيس أعلن بدروه في حديث لوكالة سبوتنيك أن خادجيمبا وقع وثيقة استقالته من منصبه “من أجل ضمان بعض الاستقرار في الجمهورية” وقال “الوثيقة تدخل حيز التنفيذ على الفور”.

وشهدت العاصمة الأبخازية مؤخراً مظاهرات احتجاجية على عمل القضاء في أبخازيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وللمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد في البلاد.