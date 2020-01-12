بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون وكونتي الأوضاع في المنطقة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الأوضاع في المنطقة ولاسيما في ليبيا وسبل الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ونقلت سبوتنيك عن مكتب الرئاسة الروسية قوله في بيان إن بوتين وماكرون ناقشا الوضع في ليبيا وأهمية التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار كما ناقشا معالجة الأوضاع في سورية وأوكرانيا.

وفي اتصال اخر بحث بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد عن طريق الحوار.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن الاتصال الذي بادر إليه الجانب الإيطالي تم خلاله “تبادل آراء معمق حول الوضع في ليبيا وأن الجانبين بحثا الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية”.

وأعرب الطرفان وفق البيان عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا من المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمنى في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.