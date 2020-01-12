وفد حكومي برئاسة المهندس خميس يصل طهران لتقديم واجب العزاء باستشهاد الفريق سليماني

طهران-سانا

وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الدفاع العماد علي أيوب لتقديم واجب العزاء لكبار المسؤولين الإيرانيين باستشهاد الفريق قاسم سليماني والتضامن مع الشعب الإيراني.

وكان في الاستقبال في المطار وزير الطرق وبناء المدن رئيس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين إيران وسورية محمد إسلامي وحميد رضا دهقاني مستشار وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسن شاه حسيني رئيس دائرة سورية في الخارجية الإيرانية وسفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود.