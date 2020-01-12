ألمانيا..إجلاء الآلاف بسبب قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية

برلين-سانا

أجلت السلطات الألمانية اليوم آلاف الأشخاص من مدينة دورتموند غرب البلاد بهدف إبطال مفعول أربع قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها إنها طلبت من 14 ألف شخص مغادرة المنطقة التي تم اكتشاف وجود القنابل فيها إضافة إلى إغلاق محطة القطارات الرئيسة في دورتموند وتحويل مسار كل القطارات كما تم إخلاء مشفيين وفتح أبواب المدارس لاستقبال السكان الذين اضطروا لمغادرة منازلهم.

ورغم مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية يتم العثور على قنابل غير منفجرة في ألمانيا بين الحين والآخر ويتطلب إبطالها أحيانا عمليات إخلاء ضخمة كإجراء احترازي.