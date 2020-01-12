الطقس غداً.. أجواء باردة ليلاً وتحذيرات من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة غدا حول معدلاتها في أغلب المناطق وتضعف الفعالية الجوية مساء بدءا من المناطق الغربية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا في المناطق الجنوبية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 4/15

المنطقة الجنوبية 5/14

المرتفعات الجبلية 6/ناقص 2

المنطقة الوسطى 3/15

المنطقة الساحلية 10/17

المنطقة الشمالية 2/11

منطقة الجزيرة 1/12

المنطقة الشرقية 2/14

منطقة البادية 13/صفر