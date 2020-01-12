قوات الأمن العراقية تضبط ذخائر ومتفجرات شرق الموصل

بغداد-سانا

ضبطت القوات الأمنية العراقية اليوم حزاما ناسفاً وعبوات ناسفة وعتاداً تابعاً لإرهابيي تنظيم “داعش” قرب أحد المساجد شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن فريقا امنيا مختصا عثر إثر تبلغه بإخطار يفيد بوجود أجسام غريبة على حزام ناسف وقذيفتي هاون وقنبلتين يدويتين وثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخ طائرة مسيرة موضحا أنه تم التعامل مع تلك المواد وتفكيكها في محلها دون حادث يذكر.

وأعلنت القوات العراقية في وقت سابق اليوم عن تدمير مخابىء لتنظيم “داعش” الإرهابي ومصادرة أسلحة له وذلك في إطار عملية أمنية واسعة لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من إرهابيي التنظيم.