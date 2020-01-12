ضبط سيارتين محملتين بثمانية أطنان من الخبز معدة للاستخدام كأعلاف في بلدة العادلية بريف دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لقاء تضامني في مصر يؤكد الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية
2020-01-11
بوتين يؤكد أن نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا أمر بالغ الخطورة
2020-01-11
زاسبيكين: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير
2020-01-11
الجعفري: تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على شعبها-فيديو
2020-01-10
أطروحة لطالب سوري تنال المركز الأول على مستوى جامعة بانونيا
2020-01-10
شويغو: بوتين أثنى خلال زيارته إلى سورية على جهود القوات الروسية في مكافحة الإرهاب
2020-01-10
السفارة السورية بلبنان: إصدار سندات التجنيد السبت والأحد المقبلين
2020-01-10
محليات
دوريات حماية المستهلك تضبط سيارتين محملتين بثمانية أطنان من الخبز معدة للاستخدام كأعلاف
2020-01-12
إصابة شخصين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في النشابية بريف دمشق
2020-01-12
أكثر من 635 ألف خدمة قدمتها مراكز خدمة المواطن بدمشق العام الماضي
2020-01-12
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة اليوم
2020-01-12
هطولات مطرية متوقعة فوق المناطق الغربية والشرقية والجزيرة
2020-01-12
التربية تمدد موعد استلام طلبات مسابقة حملة الشهادات الجامعية
2020-01-11
محافظة دمشق تباشر تنفيذ مرآب يتسع لمئة سيارة بجانب مشفى المواساة
2020-01-11
رياضة
فوز ثمين للأولمبي السوري على نظيره الياباني في نهائيات آسيا
2020-01-12
منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020
2020-01-12
ديوكوفيتش يهزم الإسباني نادال ويحافظ على آمال صربيا في كأس محترفي التنس
2020-01-12
اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب
2020-01-12
ليفربول يفوز على توتنهام 1-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
2020-01-11
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع أتلانتا
2020-01-11
فريق شهبا يفوز على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب ويستعيد صدارة المجموعة الرابعة
2020-01-11
اقتصاد
منشأة دواجن السويداء تفتح باب بيع الدجاج البياض للمواطنين بأسعار رمزية
2020-01-12
مساعدات بقيمة 3 ملايين دولار لـ 13 ألف أسرة ريفية في ست محافظات من أكساد
2020-01-12
مؤشر بورصة طهران يحقق مستويات قياسية جديدة
2020-01-12
بدء تنفيذ خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار و200 مليون ليرة في السويداء
2020-01-12
محلج سلمية يبدأ بتوريد بذور القطن الصناعية إلى شركات الزيوت
2020-01-11
السورية للتجارة بحماة تفتتح 4 منافذ للبيع المباشر في معردس وصوران وكرناز وتلدرة
2020-01-11
زراعة أكثر من 34 ألف هكتار بمحصول العدس في محافظة الحسكة
2020-01-11
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2020-01-12
ــ تصوير فرحان الفاضل
ضبط سيارتين
2020-01-12
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