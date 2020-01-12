طهران.. استدعاء السفير البريطاني لمشاركته في تجمع غير قانوني

طهران-سانا

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير البريطاني في إيران روبرت ماكيير احتجاجا على مشاركته في تجمع غير قانوني أمام جامعة امير كبير وسط طهران أمس في وقت جرت فيه احتجاجات شعبية أمام السفارة البريطانية تنديدا بسياسات لندن العدائية ضد إيران.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية اليوم بأن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في الوزارة قام باستدعاء السفير البريطاني في طهران لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره تجمعا غير قانوني حيث ذكر الجانب الإيراني السفير ماكيير بأن حضور السفراء المعتمدين للدول في التجمعات غير القانونية لا يتلاءم على الإطلاق مع مسؤولياتهم كممثلين سياسيين عن بلادهم ويتعارض مع نص معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 مؤكدا أنه يتوجب على الحكومة البريطانية تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.

بدوره كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أنه تم اعتقال السفير البريطاني لفترة قصيرة أثناء مشاركته في التجمع موضحا أن الشرطة أبلغته بإلقاء القبض على شخص يدعي بأنه السفير البريطاني في إيران وعندما تم التواصل معه هاتفيا والتأكد من صفته تم الإفراج عنه بعد ذلك بقليل.

إلى ذلك تجمع متظاهرون إيرانيون أمام السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على سياسات لندن العدائية ضد إيران مطالبين بطرد السفير البريطاني من البلاد لدعمه مثيري الشغب في البلاد ورددوا هتافات تندد بسياسات بريطانيا العدائية تجاه طهران.