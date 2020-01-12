نصوص من الشعر المنثور من رؤى ذاتية في مجموعة ضياء الليل

دمشق-سانا

نصوص من الشعر المنثور تضمنتها مجموعة “ضياء الليل” ثاني إصدارات الشاعرة ليلى غبرا تطرقت خلالها لمواضيع اجتماعية وإنسانية ووجدانية معتمدة في ذلك على رؤى وحالات ذاتية ودلالات.

وتتضمن المجموعة همسات ذاتية عبرت فيها غبرا عن حالات المرأة التي تتفرد بها وتختلف عن الرجل مثل نصوص “همسات” و”عهد” و”وجع الحنين”.

وفي النصوص أيضاً تتداعى الذكريات لتكون مدونة على الأوراق المبعثرة فتروي أحلاماً وهموماً وأشياء تتمناها مثل نص بعنوان “ذاكرة أنثى” كما تسعى غبرا لتصنع من العواطف صوراً وتشبيهات ولا سيما حينما تذهب بنصها إلى قضايا وطنية.

المجموعة صادرة عن مؤسسة سوريانا وتقع في 104 صفحات من القطع المتوسط.

محمد خالد الخضر