الشورى الإيراني: لن نسمح باستغلال قضية سقوط الطائرة الأوكرانية ضد بلدنا

طهران-سانا

أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن طهران لن تسمح للأعداء باستغلال واستثمار قضية سقوط الطائرة الأوكرانية ضدها معربين عن دعمهم الحازم للحرس الثوري وبرامجه في حماية الشعب والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم ووقع عليه 186 نائبا إيرانيا أن الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري ضد القوات الأمريكية أذهل العالم بكسر هيبة واقتدار أمريكا وكان الثمرة الأولى لدم أكبر قادة الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني الذي كرس حياته مع رفاقه عقودا من الزمن للحفاظ على استقلال الشعب الإيراني وبلاده كما كان هذا الهجوم الأول من نوعه بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان أنه وبعد أن تذوق الشعب الإيراني حلاوة هذا الانتصار الكبير حل الخبر المحزن بسقوط طائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها عدد من مواطني إيران ودول أخرى لافتا إلى تعاطف النواب الإيرانيين مع الأسر المفجوعة جراء هذه الحادثة الأليمة.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت أمس أن اسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران.