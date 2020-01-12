شهيدان و3 جرحى من المدنيين بينهم طفلان نتيجة اعتداء الإرهابيين بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب

حلب-سانا

استشهد مدنيان وأصيب 3 آخرون بينهم طفلان بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء مدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت ظهر اليوم عدة قذائف صاروخية على أحياء مساكن السبيل وشارع تشرين وشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بينهم طفلان بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج إضافة إلى وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت المجموعات الإرهابية اعتدت أمس بعدة قذائف صاروخية على محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري وعلى المنازل السكنية في قرية منيان ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.