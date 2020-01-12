حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق بمحافظات ريف دمشق والقنيطرة واللاذقية والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق المؤدية لمنطقة القطيفة بريف دمشق سالكة عدا طريق عين التينة – جبعدين سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة كل الطرق سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

أما في محافظة اللاذقية فجميع الطرق سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين.

ووفق النشرة فإن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا الطريق المؤدي لناحية المشنف وقراها وطرق مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.