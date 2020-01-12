حكومة الوفاق تحذو حذو الجيش الليبي وتعلن وقفا لإطلاق النار

طرابلس-سانا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية اليوم موافقتها على وقف إطلاق النار وذلك بعد ساعات على صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن ” رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أعلن وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم” .

وكان الناطق باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن أمس وقفا لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية ودعا الطرف المقابل إلى الالتزام به فى هذا التوقيت .. مؤكدا أن الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الاتفاق .

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر .