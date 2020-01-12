وزير الدفاع البريطاني: واشنطن تفقد دورها في العالم

لندن-سانا

طالب وزير الدفاع البريطاني روبرت والاس بتقليص اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة في المجال العسكري مشيرا إلى أن السياسة الانعزالية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعلت دور واشنطن يتراجع في العالم .

وقال والاس في حديث لصحيفة صنداي تايمز البريطانية على “الحكومة البريطانية أن تستخدم المراجعة الدفاعية المقبلة من أجل شراء معدات تضمن مستقبلا عدم اضطرارها للاعتماد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية” .

وأقر والاس بأن بريطانيا تعتمد “اعتمادا كبيرا على الغطاء الجوي الأمريكي وعلى أجهزة الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة الأمريكية” مشددا على أن “بقاء بريطانيا ضمن التحالف الأمريكي بشكل دائم لم يعد افتراضا معقولاً ويجب أن تضع الحكومة البريطانية خططها المقبلة اعتمادا على هذه الحقيقة وتنوع أصولها العسكرية” .

وتأتي تعليقات والاس الذي ترتبط بلاده عادة بعلاقة تحالف استراتيجي وثيق مع واشنطن على خلفية السياسات المتهورة والمواقف المتناقضة التي يتبعها ترامب وجعلت حتى أقرب حلفائه يبتعدون عنه وخاصة فيما يتعلق بانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني واتفاقيات دولية أخرى كثيرة ما جعل الولايات المتحدة دولة منعزلة.