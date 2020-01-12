جونسون: تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران يظهر ضرورة وقف التصعيد

لندن -سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن اسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ في إيران يعزز ضرورة وقف تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن جونسون قوله في بيان “إن إعلان إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة”.

وقال جونسون ” بوسعنا أن نرى جميعا بكل وضوح أن المزيد من الصراع لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والمآسي ومن الضروري أن يمضي كل الزعماء الآن في مسار دبلوماسي”.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جنوب طهران الأربعاء الماضي كان بسبب خطأ بشرى نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.