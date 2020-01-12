الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار اعتباراً من منتصف الليلة

طرابلس-سانا

أعلن الناطق باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري وقفاً لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتباراً من منتصف الليلة.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن المسماري قوله في بيان نشره عبر صفحته

الرسمية في فيسبوك “يجب على الطرف المقابل أن يلتزم بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت” مؤكداً أن الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الاتفاق.

وكان المسماري أعلن الأسبوع الماضي تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي كانت تسيطر على المدينة.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.