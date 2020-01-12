ليفربول يفوز على توتنهام 1-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن- سانا

فاز ليفربول على توتنهام هوتسبير اليوم 1-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووسع ليفربول بهذا الفوز الفارق في صدارة الدوري الإنكليزي إلى 16 نقطة وحقق رقما قياسيا جديدا بعدما قاده هدف روبرتو فيرمينو في الشوط الأول للفوز.

ورصيد ليفربول البالغ 61 نقطة هو الأعلى بعد 21 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 59 نقطة وحققه مانشستر سيتي قبل موسمين.

لكن توتنهام لم ينجح في معادلة النتيجة وتراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 22 مباراة بعد انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالدوري.