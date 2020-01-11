ظريف:الخارجية الإيرانية مستعدة لدعم أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مسؤولين في الخارجية الإيرانية على استعداد لتقديم أي دعم ممكن لأسر ضحايا حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقال ظريف في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: إن “زملائي في وزارة الخارجية والسفارات والممثليات والقنصليات الإيرانية في مختلف أنحاء العالم يشاطرون الشعب العزاء بهذه المأساة”.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت فى وقت سابق اليوم أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جنوب طهران الأربعاء الماضى كان بسبب خطأ بشرى نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وفي كييف أكد رئيس الوزراء الأوكراني ألكسي غونتشاروك على صفحته في موقع تلغرام عزم حكومته دفع 3ر8 آلاف دولار لكل أسرة من أسر الضحايا الأوكرانيين في حادث تحطم الطائرة في إيران.